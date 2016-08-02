Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Value Chart Single - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Janderson Ferreira
- Ansichten:
- 949
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Der Code basiert auf dem ursprünglichen Value Chart von FxGeek.
Die Berechnung ist die selbe wie im originalen Value Chart, aber dieser Indikator zeigt nur den Wert des Schlusskurscharts in einer Indikatorlinie.
Eingabeparameter:
Empfehlungen:
- Verbrauchen Sie weniger Ressourcen des Computers, wenn Sie viele Charts mit Value Chart verwenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12317
Candle Size Info
Der Indikator zeigt Informationen über die Größe von Kerzen in PIPS und auch die Größe von Schatten.Automatic Posting mit WebRequest()
Ein Beispiel für das Posten einer Nachricht die ein Bild enthält auf der MQL5.com Webseite, mit Hilfe der WebRequest() Funktion. Dies ist ein Beispiel für eine Autorisierung mit Login und Passwort und wie man ein Bild in eine Textnachricht einfügt.