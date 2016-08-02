CodeBaseKategorien
Indikatoren

Value Chart Single - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Janderson Ferreira
Ansichten:
949
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

Der Code basiert auf dem ursprünglichen Value Chart von FxGeek.

Die Berechnung ist die selbe wie im originalen Value Chart, aber dieser Indikator zeigt nur den Wert des Schlusskurscharts in einer Indikatorlinie.

Eingabeparameter:

Value Chart Single Indikator Eingabeparameter

Value Chart Single

Empfehlungen:

  • Verbrauchen Sie weniger Ressourcen des Computers, wenn Sie viele Charts mit Value Chart verwenden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12317

