Autor real:

MetaQuotes

El indicador Accumulative Swing Index se aplica para la construcción del índice de oscilación acumulativo (Accumulative Swing Index - ASI) que representa una acumulación total del índice de oscilación.

El índice acumulativo traza la línea «actual» del mercado mostrando la fuerza relativa del mercado y su tendencia. En el gráfico se construyen las líneas d soporte/resistencia cuya ruptura se interpreta como la señal del indicador.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.02.2007.

Fig. 1. Indicador ASI