Accumulative Swing Index - ASI - indicador para MetaTrader 5
- 1320
Autor real:
MetaQuotes
El indicador Accumulative Swing Index se aplica para la construcción del índice de oscilación acumulativo (Accumulative Swing Index - ASI) que representa una acumulación total del índice de oscilación.
El índice acumulativo traza la línea «actual» del mercado mostrando la fuerza relativa del mercado y su tendencia. En el gráfico se construyen las líneas d soporte/resistencia cuya ruptura se interpreta como la señal del indicador.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.02.2007.
Fig. 1. Indicador ASI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/6974
