Indikatoren

BandsFBA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bandsfba.mq5 (13.96 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der echte Autor:

Svinozavr

Der Bollinger Bands Indikator mit Filterung nach vorne und Dämpfung. Die Idee einer solchen Filterung wird ausführlichst durch den Autor hier präsentiert.

Ein Indikator mit Verzögerung (wird in der Abbiludng hier durch die rote Linie repräsentiert) ist asymmetrisch in Bezug auf fallende und wachsende Märkte! Die Idee den Indikator zu zeichnen ist, ihn auf speziellen asymmetrischen Märkten anzuwenden. Zum Beispiel im Aktienmarkt.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 23.10.2009.

Abb.1 Der BandsFBA Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1226

