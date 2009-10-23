CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EMA с раздельным сглаживанием фронта и затухания сигнала. - индикатор для MetaTrader 4

Петр
Просмотров:
9561
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предназначена для фильтрации индикаторов, не учитывающих направление движения цен, например: стандартная девиация (StDev), средний истинный диапазон (ATR), среднее направленное движение (ADX ) и пр. Подобный способ фильтрации может быть полезен при использовании индикаторов в адаптивных системах. Также может быть применен и в симметричных осцилляторах со сменой логики фронт/затухание при прохождении через ось симметрии. Например, можно заменить ей сигнальную Стохастика (%D) - при значениях Стохастика больше 50% сглаживать его по затуханию, ниже - по фронту.

Лучшей иллюстрацией раздельного сглаживания может служить электрическая схема ФНЧ:

Здесь скорость зарядки конденсатора входным сигналом зависит от направления изменения сигнала. Для фронта сигнала зарядка C1 происходит через цепочку VD1 R1, для затухания – разрядка через VD2 R2. Естественно, диоды здесь идеальные, т.е. есть без барьера, и гистерезиса переключения с фронта на затухание нет. (Кстати, интересная мысль – может, ввести гистерезис? Правда, пока не очень понятно, как его использовать.)))

EMA оформлена в виде функции, а не как отдельный индикатор, так что почитатели «раскрашенных заборов» могут не возбуждаться. Хотя, спецом для любителей готовенького есть примеры реализации, о которых чуть позже, а сейчас сама ф-я:

/* 
EMA с различными параметрами сглаживания для фронта и затухания
double C          входной сигнал
double MA1        значения EMA на предыдущем баре
double period     период сглаживания; если >1, то пересчитывается в коэфф.EMA 
int FBA           1 - сглаживание фронта, -1 - сглаживание затухания, 0 - обычная MA - гладим все!
int i             сдвиг
*/
double EMA_FBA(double C, double MA1, double period, int FBA, int i) {
   if(period==1) return(C);
   // коэфф. EMA 
   if(period>1) period=2.0/(1+period); 
   // EMA
   double ma=period*C+(1-period)*MA1; 
   // разделение фронта и затухания
   switch(FBA) {
      case  0: // обычная MA
         if(FBA==0) return(ma); 
      case  1: // сглаживание фронта
         if(C>MA1) return(ma); else return(C); 
      case -1: // сглаживание затухания
         if(C<MA1) return(ma); else return(C); 
     }
  }

Как видите, ничего сложно.

Примеры использования EMA _ FBA в индикаторах.

Стандартная девиация с раздельным сглаживанием по фронту и затуханию (_StDevFBA.mq4).

К стандартным полям добавлены:

FrontPeriod – период EMA для сглаживания фронта ст.девиации;

BackPeriod – период EMA для сглаживания затухания ст.девиации;

Если равны 1 – то отличий от обычного встроенного индикатора нет.

Поскольку для сглаживания используется алгоритм EMA, то период может быть с дробной частью. Также можно задать сразу коэффициент EMA, например, FrontPeriod=0.5, что будет идентично заданию периода 3.

Также добавлен выходной буфер 1 – собственно, сама EMA_FBA по ст.девиации.

Снимки для разных вариантов сглаживания (в имени индикатора периоды сглаживания для фронта и затухания обозначаются Front(period) и Back(period) соответственно).

1. ст.девиация без сглаживания; 2. сглаживание по затуханию с периодом 55; 3. сглаживание по фронту с периодом 55.


1. Ст.девиация обычным сглаживание по EMA(5); 2. сглаживание по фронту с периодом 5, по затуханию 55; 3. сглаживание по фронту с периодом 55, по затуханию 5.



Bollinger Bands с использование раздельного сглаживания ст.девиации (_BandsFBA.mq4).

Здесь также добавлены к стандартным только два поля параметров - периоды сглаживания фронта и затухания.

Выходные буферы те же плюс еще два для сглаженных этой перверцией: 4 - верхняя сглаженная граница полосы; 5 - нижняя.

На снимке приведены полосы Боллинджера с фильтрацией затухания ст.девиации. Фильтрации фронта, как легко заметно, нет. Зеленые линии - стандартные полосы. В подокне для справки выведена ст.девиации с аналогичными параметрами.


самый простой канал. самый простой канал.

каждый когдато в жизни искал именно это Custom Moving Average.mq4 +- сколько надо пунктов

Best MACD Best MACD

класический код МАСД линий с добалении линии ОСМА и с добавлением раскрашенных гистограмок все то что нужно для любителей поиска схождений расхождений.

Уровни Мюррея. Индикатор Murrey_Math_Line v2 Уровни Мюррея. Индикатор Murrey_Math_Line v2

Модернизированная версия индикатора Murrey_Math_Line v2

Bollinger Bands Oscillator with Noise Reduction Bollinger Bands Oscillator with Noise Reduction

Осциллятор на полосах Боллинджера с подавлением шумов.