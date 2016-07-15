実際の著者：

Svinozavr

フロントのフィルタリングとダンピングを持ったボリンジャーバンド指標。このようなフィルタリングのアイデアはほとんど完全にここで著者に提示されています。

（赤い線によって図に示されている）遅れを伴う指標は市場の下降と成長において非対称です。指標描画のアイデアは、特定の非対称の市場での使用を意図しています。例えば、株式市場では下記です。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年10月23日にコードベースで公開されました。

図1 BandsFBA指標