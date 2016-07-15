コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BandsFBA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
879
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bandsfba.mq5 (13.96 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
実際の著者：

Svinozavr

フロントのフィルタリングとダンピングを持ったボリンジャーバンド指標。このようなフィルタリングのアイデアはほとんど完全にここで著者に提示されています。

（赤い線によって図に示されている）遅れを伴う指標は市場の下降と成長において非対称です。指標描画のアイデアは、特定の非対称の市場での使用を意図しています。例えば、株式市場では下記です。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年10月23日にコードベースで公開されました。

図1 BandsFBA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1226

