Autor real:

Svinozavr

Indicador Bandas de Bollinger com filtragem de frente e amortecimento A ideia para realizar sua filtragem foi apresentada pelo autor aqui. O indicador com atraso (representado nas figura pelas linhas vermelhas) é assimétrico em relação aos mercados de alta e baixa! A intenção deste indicador é utilizá-lo em mercados que sejam especificamente assimétricos. Por exemplo, o mercado de ações.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.10.2009.



Fig.1 Indicador BandsFBA