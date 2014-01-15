Participe de nossa página de fãs
BandsFBA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Svinozavr
Indicador Bandas de Bollinger com filtragem de frente e amortecimento A ideia para realizar sua filtragem foi apresentada pelo autor aqui. O indicador com atraso (representado nas figura pelas linhas vermelhas) é assimétrico em relação aos mercados de alta e baixa! A intenção deste indicador é utilizá-lo em mercados que sejam especificamente assimétricos. Por exemplo, o mercado de ações.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.10.2009.
Fig.1 Indicador BandsFBA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1226
