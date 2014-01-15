CodeBaseSeções
BandsFBA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1636
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
bandsfba.mq5 (13.96 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Autor real:

Svinozavr

Indicador Bandas de Bollinger com filtragem de frente e amortecimento A ideia para realizar sua filtragem foi apresentada pelo autor aqui. O indicador com atraso (representado nas figura pelas linhas vermelhas) é assimétrico em relação aos mercados de alta e baixa! A intenção deste indicador é utilizá-lo em mercados que sejam especificamente assimétricos. Por exemplo, o mercado de ações.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 23.10.2009.

Fig.1 Indicador BandsFBA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1226

