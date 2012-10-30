Ставь лайки и следи за новостями
BandsFBA - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Svinozavr
Индикатор полос Боллинджера с фильтрацией фронта и затухания. Сама идея такой фильтрации наиболее полно была представлена автором здесь. Итоговый индикатор (на рисунке он представлен красными линиями) оказывается нессиметричным по отношению к падающему и растущему рынку! Так что сама идея построения индикатора предполагает его использование на специфических, ассимметричных рынках. К примеру, на рынке акций.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.10.2009.
Рис.1 Индикатор BandsFBA
