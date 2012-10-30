Реальный автор:

Svinozavr

Индикатор полос Боллинджера с фильтрацией фронта и затухания. Сама идея такой фильтрации наиболее полно была представлена автором здесь. Итоговый индикатор (на рисунке он представлен красными линиями) оказывается нессиметричным по отношению к падающему и растущему рынку! Так что сама идея построения индикатора предполагает его использование на специфических, ассимметричных рынках. К примеру, на рынке акций.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.10.2009.

Рис.1 Индикатор BandsFBA