CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BandsFBA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3041
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
bandsfba.mq5 (14.11 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Svinozavr

Индикатор полос Боллинджера с фильтрацией фронта и затухания. Сама идея такой фильтрации наиболее полно была представлена автором здесь. Итоговый индикатор (на рисунке он представлен красными линиями) оказывается нессиметричным по отношению к падающему и растущему рынку! Так что сама идея построения индикатора предполагает его использование на специфических, ассимметричных рынках. К примеру, на рынке акций.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.10.2009.

Рис.1 Индикатор BandsFBA

Рис.1 Индикатор BandsFBA

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

Торговая система с использованием индикатора MACD_Xtr

Exp_TrendValue Exp_TrendValue

Торговая система, построенная на сигналах индикатора TrendValue

Extremum Extremum

Индикатор, позволяющий предугадать разворот тренда

VortexIndicator VortexIndicator

Индикатор из Technical Analysis of Stocks & Commodities (январь, 2010)