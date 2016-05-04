Wenn ein neuer Balken auftritt definiert der Indikator Punkte für die Trendlinien gezeichnet werden sollen und wenn sich die Koordinaten der Punkte ändern werden die Linien neu gezeichnet. Bei der Ermittlung der Punkte wird der aktuelle Balken ignoriert. Die Unterstützungslinie wird auf dem Tief, die Widerstandslinie auf dem Hoch gezeichnet. Es gibt zwei Punkte für die Feststellung im Indikator. Beide Typen werden unten in einem Beispiel zur Unterstützungslinie beschrieben.

Hauptparameter:

InpLineType - Linientyp

InpLeftExmSide - Linke Extrema Seite* (Type 1, 2)

InpRightExmSide - Rechte Extrema Seite (Type 1)

InpFromCurrent - Versatz vom aktuellen Balken (Type 2)

InpPrevExmBar - Um Balken vor dem Extremum zu beachten (Type 2)





Type 1. Zwei Extrema.

"Gehe" vom nächsten zu letzten Balken nach links um den ersten (rechten) Extrempunkt von InpRightExmSide Balken auf jeder Seite zu suchen. "Gehe" wieder vom ersten Punkt nach links und suche nach dem zweiten (linken) Extrempunkt von InpLeftExmSide Balken auf jeder Seite. Zeichne die Trendlinie.









Type 2. Extremum und Delta.

"Gehe" vom nächsten zum letzten Balken nach links um den zweiten (linken) Extrempunkt von InpLeftExmSide auf jeder Seite zu suchen. Beginnend vom InpFromCurrent Balken vom aktuellen bis zum zweiten Extrempunkt wird nach einem Balken mit einem niedrigeren Delta** gesucht. Zwei Varianten sind möglich: Balken rechts vom zweiten Punkt beachten/nicht beachten.

Zeichne die Trendlinie.

а) Linien werden unter Beachtung des Balkens auf der rechten Seite des linken Punktes gezeichnet.











а) Linien werden ohne Beachtung des Balkens auf der rechten Siete des linken Punktes gezeichnet.









*Extremum meint einen Balken bei dem auf der linken und rechten Seite N Balken mit einem höheren Minimum und einem niedrigerem Maximum sind. Tatsächlich ist das Extremum praktisch identisch mit dem N-Balken Fraktal.

**Delta berechnet unter Verwendung der folgenden Formel:

Unterstützung: (rechter Preis - linker Preis) / (rechter Balkenindex - linker Balkenindex)

Widerstand: (linker Preis - rechter Preis) / (rechter Balkenindex - linker Balkenindex)

Empfehlungen: