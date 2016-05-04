und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AutoTrendLines - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 3492
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wenn ein neuer Balken auftritt definiert der Indikator Punkte für die Trendlinien gezeichnet werden sollen und wenn sich die Koordinaten der Punkte ändern werden die Linien neu gezeichnet. Bei der Ermittlung der Punkte wird der aktuelle Balken ignoriert. Die Unterstützungslinie wird auf dem Tief, die Widerstandslinie auf dem Hoch gezeichnet. Es gibt zwei Punkte für die Feststellung im Indikator. Beide Typen werden unten in einem Beispiel zur Unterstützungslinie beschrieben.
Hauptparameter:
- InpLineType - Linientyp
- InpLeftExmSide - Linke Extrema Seite* (Type 1, 2)
- InpRightExmSide - Rechte Extrema Seite (Type 1)
- InpFromCurrent - Versatz vom aktuellen Balken (Type 2)
- InpPrevExmBar - Um Balken vor dem Extremum zu beachten (Type 2)
Type 1. Zwei Extrema.
- "Gehe" vom nächsten zu letzten Balken nach links um den ersten (rechten) Extrempunkt von InpRightExmSide Balken auf jeder Seite zu suchen.
- "Gehe" wieder vom ersten Punkt nach links und suche nach dem zweiten (linken) Extrempunkt von InpLeftExmSide Balken auf jeder Seite.
- Zeichne die Trendlinie.
Type 2. Extremum und Delta.
- "Gehe" vom nächsten zum letzten Balken nach links um den zweiten (linken) Extrempunkt von InpLeftExmSide auf jeder Seite zu suchen.
- Beginnend vom InpFromCurrent Balken vom aktuellen bis zum zweiten Extrempunkt wird nach einem Balken mit einem niedrigeren Delta** gesucht. Zwei Varianten sind möglich: Balken rechts vom zweiten Punkt beachten/nicht beachten.
- Zeichne die Trendlinie.
а) Linien werden unter Beachtung des Balkens auf der rechten Seite des linken Punktes gezeichnet.
а) Linien werden ohne Beachtung des Balkens auf der rechten Siete des linken Punktes gezeichnet.
*Extremum meint einen Balken bei dem auf der linken und rechten Seite N Balken mit einem höheren Minimum und einem niedrigerem Maximum sind. Tatsächlich ist das Extremum praktisch identisch mit dem N-Balken Fraktal.
**Delta berechnet unter Verwendung der folgenden Formel:
Unterstützung: (rechter Preis - linker Preis) / (rechter Balkenindex - linker Balkenindex)
Widerstand: (linker Preis - rechter Preis) / (rechter Balkenindex - linker Balkenindex)
Empfehlungen:
- Das Extremum auf der linken Seite sollte wichtiger sein als das auf der rechten Seite, daher ist der Parameter dieser Seite höher gesetzt.
- Es wird empfohlen das Verhalten des Indikators mit kleinen Parameterwerten auf dem M1-Timeframe zu beobachten, bevor er angewendet wird.
- Meiner Meinung nach ist die Linie des zweiten Typs (Extremum und Delta) dynamischer und korrespondiert besser mit dem Markt.
- Hinter jedem Parameter ist notiert, welcher Art von Zeichnung er beeinfluss (die Ausnahme sind solchen Eigenschaften wie Dicke der Linie und Farbe).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1220
Methode der erweiterten Adaptierung mit Nullverzögerung auf Seiten der VolatilitätVolatility_FBA_NR
Der Indikator der nach Extrema der Volatilität sucht
Handelssystem das auf Basis des TrendValue Indikator gezeichnet wird.HaDelta
Der HaDelta Indikator kann helfen der Menge voraus zu sein.