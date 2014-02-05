代码库部分
自动趋势线 - MetaTrader 5脚本

当一根新柱线产生, 指标定义点来绘制趋势线, 如果坐标改变, 它重新划线。当判断点时, 当前柱线被忽略。支撑线画在低处, 阻力画在高处。指标判断两个点。在下面的支撑线例子中描述了全部两种类型。

主要参数:

  • InpLineType - 线类型
  • InpLeftExmSide -左边极值* (类型 1, 2)
  • InpRightExmSide - 右边极值 (类型 1)
  • InpFromCurrent - 自当前柱线的位移 (类型 2)
  • InpPrevExmBar - 极值之前的柱线 (类型 2)


类型 1. 以两个极值。

  1. 从最后柱线的下一根向左搜寻自 InpRightExmSide 柱线两侧的第一个 (右) 极值点。
  2. 从第一个点再次向左搜寻自 InpLeftExmSide 柱线两侧的第二个 (左) 极值点。
  3. 绘制趋势线。

自动趋势线类型 1 (EXM_EXM)


类型 2. 极值和增量。

  1. 从最后柱线的下一根向左搜寻自 InpLeftExmSide 柱线两侧的第二个 (左) 极值点。
  2. 自 InpFromCurrent 柱线开始, 从当前到第二个极值点, 搜寻最低的增量柱线**。两个可能变种: 考虑/不考虑第二极值点右侧的柱线。
  3. 绘制趋势线。

а) 线的绘制从左极值点的右侧开始。

自动趋势线类型 2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar=true


а) 线的绘制不考虑左极值点右侧的柱线。

自动趋势线类型 2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar = false


*极值的意思是某根柱线, 无论从其左和右侧比较, 它都是最高或最低。事实上, 极值几乎就是 N-柱线分形。

**增量计算使用以下公式:

对于支撑: (右边价格 - 左边价格) / (右边柱线索引 - 左边柱线索引)

对于阻力: (左边价格 - 右边价格) / (右边柱线索引 - 左边柱线索引)

推荐:

  • 左侧极值应比右侧极值更有价值, 这就是为什么它的侧面的参数被设置得更高。
  • 建议应用之前, 在 M1 时间帧中使用小参数值来观察指标的行为。
  • 在我看来第二种类型 (极值和d增量) 的趋势线更加动态, 更与市场的现行走势相对应。
  • 在注意到每个参数会对绘图产生何种影响之后 (例外是线的粗细和颜色等属性)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1220

