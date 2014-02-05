请观看如何免费下载自动交易
当一根新柱线产生, 指标定义点来绘制趋势线, 如果坐标改变, 它重新划线。当判断点时, 当前柱线被忽略。支撑线画在低处, 阻力画在高处。指标判断两个点。在下面的支撑线例子中描述了全部两种类型。
主要参数:
- InpLineType - 线类型
- InpLeftExmSide -左边极值* (类型 1, 2)
- InpRightExmSide - 右边极值 (类型 1)
- InpFromCurrent - 自当前柱线的位移 (类型 2)
- InpPrevExmBar - 极值之前的柱线 (类型 2)
类型 1. 以两个极值。
- 从最后柱线的下一根向左搜寻自 InpRightExmSide 柱线两侧的第一个 (右) 极值点。
- 从第一个点再次向左搜寻自 InpLeftExmSide 柱线两侧的第二个 (左) 极值点。
- 绘制趋势线。
类型 2. 极值和增量。
- 从最后柱线的下一根向左搜寻自 InpLeftExmSide 柱线两侧的第二个 (左) 极值点。
- 自 InpFromCurrent 柱线开始, 从当前到第二个极值点, 搜寻最低的增量柱线**。两个可能变种: 考虑/不考虑第二极值点右侧的柱线。
- 绘制趋势线。
а) 线的绘制从左极值点的右侧开始。
а) 线的绘制不考虑左极值点右侧的柱线。
*极值的意思是某根柱线, 无论从其左和右侧比较, 它都是最高或最低。事实上, 极值几乎就是 N-柱线分形。
**增量计算使用以下公式:
对于支撑: (右边价格 - 左边价格) / (右边柱线索引 - 左边柱线索引)
对于阻力: (左边价格 - 右边价格) / (右边柱线索引 - 左边柱线索引)
推荐:
- 左侧极值应比右侧极值更有价值, 这就是为什么它的侧面的参数被设置得更高。
- 建议应用之前, 在 M1 时间帧中使用小参数值来观察指标的行为。
- 在我看来第二种类型 (极值和d增量) 的趋势线更加动态, 更与市场的现行走势相对应。
- 在注意到每个参数会对绘图产生何种影响之后 (例外是线的粗细和颜色等属性)。
