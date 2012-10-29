CodeBaseРазделы
Индикаторы

AutoTrendLines - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
При появлении нового бара индикатор определяет точки для построения трендовых линий и, если координаты точек изменились, - перерисовывает линии. При определении точек текущий бар игнорируется. Поддержка строится по low, сопротивление - по high. В индикаторе предусмотрено два типа определения точек. Ниже описаны оба типа на примере линии поддержки.

Основные параметры:

  • InpLineType - Тип линии
  • InpLeftExmSide - Сторона левого экстремума* (Тип 1, 2)
  • InpRightExmSide - Сторона правого экстремума (Тип 1)
  • InpFromCurrent - Отступ от текущего бара (Тип 2)
  • InpPrevExmBar - Учитывать бар перед экстремумом (Тип 2)


Тип 1. По двум экстремумам.

  1. От предпоследнего бара "идём" влево и ищем первую (правую) точку-экстремум с InpRightExmSide баров по обе стороны.
  2. От первой точки снова "идём" влево и ищем вторую (левую) точку-экстремум с InpLeftExmSide баров по обе стороны.
  3. Рисуем трендовую линию.

AutoTrendLines type 1 (EXM_EXM)


Тип 2. Экстремум и дельта.

  1. От предпоследнего бара "идём" влево и ищем вторую (левую) точку-экстремум с InpLeftExmSide баров по обе стороны.
  2. Начиная с InpFromCurrent бара от текушего и до второй точки экстремума ищем бар с наименьшей дельтой**. Возможны два варианта: учитывать/не учитывать бар справа от второй точки.
  3. Рисуем трендовую линию.

а) Линии построены с учётом бара справа от левой точки.

AutoTrendLines type 2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar=true


б) Линии построены без учёта бара справа от левой точки.

AutoTrendLines type 2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar = false


*Под экстремумом подразумевается такой бар, слева и справа которого имеется по N баров с минимумами выше или максимумами ниже. Фактически, экстремум практически идентичен N-барному фракталу.

**Дельта рассчитывается по формуле:

для поддержки: (right price - left price) / (right bar index - left bar index)

для сопротивления: (left price - right price) / (right bar index - left bar index)

Советы:

  • Экстремум слева должен быть более значимым, чем экстремум справа, поэтому и параметр его стороны устанавливайте бОльшим.
  • Перед применением рекомендую понаблюдать за поведением индикатора с малыми значениями параметров сторон на фрейме М1.
  • По моему мнению линии второго типа (экструмем и дельта) и являются более динамичными, и больше соответствуют происходящему на рынке.
  • После каждого параметра указано на какой тип построения он влияет (исключения - свойства линий, такие как толщина и цвет).
