AutoTrendLines - индикатор для MetaTrader 5
- 10443
При появлении нового бара индикатор определяет точки для построения трендовых линий и, если координаты точек изменились, - перерисовывает линии. При определении точек текущий бар игнорируется. Поддержка строится по low, сопротивление - по high. В индикаторе предусмотрено два типа определения точек. Ниже описаны оба типа на примере линии поддержки.
Основные параметры:
- InpLineType - Тип линии
- InpLeftExmSide - Сторона левого экстремума* (Тип 1, 2)
- InpRightExmSide - Сторона правого экстремума (Тип 1)
- InpFromCurrent - Отступ от текущего бара (Тип 2)
- InpPrevExmBar - Учитывать бар перед экстремумом (Тип 2)
Тип 1. По двум экстремумам.
- От предпоследнего бара "идём" влево и ищем первую (правую) точку-экстремум с InpRightExmSide баров по обе стороны.
- От первой точки снова "идём" влево и ищем вторую (левую) точку-экстремум с InpLeftExmSide баров по обе стороны.
- Рисуем трендовую линию.
Тип 2. Экстремум и дельта.
- От предпоследнего бара "идём" влево и ищем вторую (левую) точку-экстремум с InpLeftExmSide баров по обе стороны.
- Начиная с InpFromCurrent бара от текушего и до второй точки экстремума ищем бар с наименьшей дельтой**. Возможны два варианта: учитывать/не учитывать бар справа от второй точки.
- Рисуем трендовую линию.
а) Линии построены с учётом бара справа от левой точки.
б) Линии построены без учёта бара справа от левой точки.
*Под экстремумом подразумевается такой бар, слева и справа которого имеется по N баров с минимумами выше или максимумами ниже. Фактически, экстремум практически идентичен N-барному фракталу.
**Дельта рассчитывается по формуле:
для поддержки: (right price - left price) / (right bar index - left bar index)
для сопротивления: (left price - right price) / (right bar index - left bar index)
Советы:
- Экстремум слева должен быть более значимым, чем экстремум справа, поэтому и параметр его стороны устанавливайте бОльшим.
- Перед применением рекомендую понаблюдать за поведением индикатора с малыми значениями параметров сторон на фрейме М1.
- По моему мнению линии второго типа (экструмем и дельта) и являются более динамичными, и больше соответствуют происходящему на рынке.
- После каждого параметра указано на какой тип построения он влияет (исключения - свойства линий, такие как толщина и цвет).
