При появлении нового бара индикатор определяет точки для построения трендовых линий и, если координаты точек изменились, - перерисовывает линии. При определении точек текущий бар игнорируется. Поддержка строится по low, сопротивление - по high. В индикаторе предусмотрено два типа определения точек. Ниже описаны оба типа на примере линии поддержки.

Основные параметры:

InpLineType - Тип линии

InpLeftExmSide - Сторона левого экстремума* (Тип 1, 2)

InpRightExmSide - Сторона правого экстремума (Тип 1)

InpFromCurrent - Отступ от текущего бара (Тип 2)

InpPrevExmBar - Учитывать бар перед экстремумом (Тип 2)





Тип 1. По двум экстремумам.

От предпоследнего бара "идём" влево и ищем первую (правую) точку-экстремум с InpRightExmSide баров по обе стороны. От первой точки снова "идём" влево и ищем вторую (левую) точку-экстремум с InpLeftExmSide баров по обе стороны. Рисуем трендовую линию.





Тип 2. Экстремум и дельта.

От предпоследнего бара "идём" влево и ищем вторую (левую) точку-экстремум с InpLeftExmSide баров по обе стороны. Начиная с InpFromCurrent бара от текушего и до второй точки экстремума ищем бар с наименьшей дельтой**. Возможны два варианта: учитывать/не учитывать бар справа от второй точки.

Рисуем трендовую линию.

а) Линии построены с учётом бара справа от левой точки.







б) Линии построены без учёта бара справа от левой точки.





*Под экстремумом подразумевается такой бар, слева и справа которого имеется по N баров с минимумами выше или максимумами ниже. Фактически, экстремум практически идентичен N-барному фракталу.

**Дельта рассчитывается по формуле:

для поддержки: (right price - left price) / (right bar index - left bar index)

для сопротивления: (left price - right price) / (right bar index - left bar index)

Советы: