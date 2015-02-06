代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

分型趋势线 - MetaTrader 5脚本

Evgeniy Ledovskih | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3939
等级:
(40)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标在 iFractals 指标的数据基础上，从最近的极值到最后的分型突破点位置，绘制趋势的牛熊线。

当分形被突破, 线条会固定，直到下个新的极值出现。

输入参数:

  • inpClrBull=clrGreen; 趋势牛线的颜色;
  • inpClrBear=clrRed; 趋势熊线的颜色。

此指标可以作如下解释:

  1. "直接交叉" 线交叉。
  2. 蜡烛收盘在两条线之上: "牛市"。
  3. 蜡烛收盘在两条线之下: "熊市"。
  4. 蜡烛收盘在线间, "直接交叉" 于左侧: "横盘"。
  5. 蜡烛收盘在线间, "直接交叉" 于右侧: "不确定三角"。

三角


牛市


熊市


横盘

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12189

行情分析脚本和模板 行情分析脚本和模板

脚本在所有图表上应用我的模板。

设置图表 设置图表

一键设置多个图表。

利用 WebRequest() 自动发布 利用 WebRequest() 自动发布

使用 WebRequest() 函数在 MQL5.com 网站上发布含有图像的消息例程。这是如何使用登录名和口令进行认证，并在消息里插入图像的例子。

蜡烛大小信息 蜡烛大小信息

此指标显示蜡烛的点数大小信息，还有影线的点数大小。