此指标在 iFractals 指标的数据基础上，从最近的极值到最后的分型突破点位置，绘制趋势的牛熊线。

当分形被突破, 线条会固定，直到下个新的极值出现。

输入参数:

inpClrBull=clrGreen; 趋势牛线的颜色;

inpClrBear=clrRed; 趋势熊线的颜色。

此指标可以作如下解释:

"直接交叉" 线交叉。 蜡烛收盘在两条线之上: "牛市"。 蜡烛收盘在两条线之下: "熊市"。 蜡烛收盘在线间, "直接交叉" 于左侧: "横盘"。 蜡烛收盘在线间, "直接交叉" 于右侧: "不确定三角"。











