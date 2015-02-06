请观看如何免费下载自动交易
此指标在 iFractals 指标的数据基础上，从最近的极值到最后的分型突破点位置，绘制趋势的牛熊线。
当分形被突破, 线条会固定，直到下个新的极值出现。
输入参数:
- inpClrBull=clrGreen; 趋势牛线的颜色;
- inpClrBear=clrRed; 趋势熊线的颜色。
此指标可以作如下解释:
- "直接交叉" 线交叉。
- 蜡烛收盘在两条线之上: "牛市"。
- 蜡烛收盘在两条线之下: "熊市"。
- 蜡烛收盘在线间, "直接交叉" 于左侧: "横盘"。
- 蜡烛收盘在线间, "直接交叉" 于右侧: "不确定三角"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12189
利用 WebRequest() 自动发布
使用 WebRequest() 函数在 MQL5.com 网站上发布含有图像的消息例程。这是如何使用登录名和口令进行认证，并在消息里插入图像的例子。蜡烛大小信息
此指标显示蜡烛的点数大小信息，还有影线的点数大小。