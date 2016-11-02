コードベースセクション
フラクタルトレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

Evgeniy Ledovskih
ビュー:
1523
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は iFractals 指標データに基づいてトレンドの強気及び弱気の線を、最も近い極値から最後の壊れたフラクタルまで描画します。

このフラクタルが壊れると、線は新しい極値が現れるまで永続的になります。

入力パラメータ：

  • inpClrBull=clrGreen、強気トレンドラインの色
  • inpClrBear=clrRed、弱気トレンドラインの色

この指標は以下のように解釈できます。

  1. 「Pass-Through クロス」　線の交差
  2. 両線の上でのローソク足の閉鎖：強気トレンド
  3. 両線の上でのローソク足の閉鎖：弱気トレンド
  4. 両線の間でのローソク足の閉鎖、 左側の「Pass-Through クロス」：フラット
  5. 両線の間でのローソク足の閉鎖、 左側の「Pass-Through クロス」：「Triangle of Uncertainty（不確実性の三角形）」

三角形


強気トレンド


弱気トレンド


フラット

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12189

