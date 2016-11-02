この指標は iFractals 指標データに基づいてトレンドの強気及び弱気の線を、最も近い極値から最後の壊れたフラクタルまで描画します。

このフラクタルが壊れると、線は新しい極値が現れるまで永続的になります。

入力パラメータ：

inpClrBull=clrGreen、強気トレンドラインの色

inpClrBear=clrRed、弱気トレンドラインの色

この指標は以下のように解釈できます。

「Pass-Through クロス」 線の交差 両線の上でのローソク足の閉鎖：強気トレンド 両線の上でのローソク足の閉鎖：弱気トレンド 両線の間でのローソク足の閉鎖、 左側の「Pass-Through クロス」：フラット 両線の間でのローソク足の閉鎖、 左側の「Pass-Through クロス」：「Triangle of Uncertainty（不確実性の三角形）」











