フラクタルトレンドライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は iFractals 指標データに基づいてトレンドの強気及び弱気の線を、最も近い極値から最後の壊れたフラクタルまで描画します。
このフラクタルが壊れると、線は新しい極値が現れるまで永続的になります。
入力パラメータ：
- inpClrBull=clrGreen、強気トレンドラインの色
- inpClrBear=clrRed、弱気トレンドラインの色
この指標は以下のように解釈できます。
- 「Pass-Through クロス」 線の交差
- 両線の上でのローソク足の閉鎖：強気トレンド
- 両線の上でのローソク足の閉鎖：弱気トレンド
- 両線の間でのローソク足の閉鎖、 左側の「Pass-Through クロス」：フラット
- 両線の間でのローソク足の閉鎖、 左側の「Pass-Through クロス」：「Triangle of Uncertainty（不確実性の三角形）」
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12189
