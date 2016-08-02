und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FractalsTrendLines - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Bullen- und Bärentrendlinien auf Basis der Daten des iFractals-Indikators vom nächsten Extremum zum letzten durchbrochenen Fraktal.
Wenn das Fraktal durchbrochen wird, wird die Linie permanent bis ein neues Extremum auftritt.
Eingabeparameter:
- inpClrBull=clrGreen; Farbe der Bullentrendlinie
- inpClrBear=clrRed; Farbe der Bärentrendlinie.
Dieser Indikator kann wie folgt interpretiert werden:
- "Pass-Through Cross" Kreuzung von Linien.
- Kerze schliesst über beiden Linien: "Bullen-Trend".
- Kerze schließt unter beiden Linien: "Bären-Trend".
- Kerze schliesst zwischen den Linien, "Pass-Through Cross" auf der Linken Seite: "Flat".
- Kerze schliesst zwischen den Linien, "Pass-Through Cross" auf der linken Seite: "Dreieck der Unsicherheit".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12189
