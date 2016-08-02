Der Indikator zeichnet Bullen- und Bärentrendlinien auf Basis der Daten des iFractals-Indikators vom nächsten Extremum zum letzten durchbrochenen Fraktal.

Wenn das Fraktal durchbrochen wird, wird die Linie permanent bis ein neues Extremum auftritt.

Eingabeparameter:

inpClrBull=clrGreen; Farbe der Bullentrendlinie

inpClrBear=clrRed; Farbe der Bärentrendlinie.

Dieser Indikator kann wie folgt interpretiert werden:

"Pass-Through Cross" Kreuzung von Linien. Kerze schliesst über beiden Linien: "Bullen-Trend". Kerze schließt unter beiden Linien: "Bären-Trend". Kerze schliesst zwischen den Linien, "Pass-Through Cross" auf der Linken Seite: "Flat". Kerze schliesst zwischen den Linien, "Pass-Through Cross" auf der linken Seite: "Dreieck der Unsicherheit".











