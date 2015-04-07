Participe de nossa página de fãs
O indicador chama touro eo urso linhas de uma tendência com base nos dados do indicador iFractals do extremo mais próximo ao último fractal discriminado.
Quando este fractal é quebrada, a linha torna-se permanente até que um novo extremo aparece.
Parâmetros de entrada:
- inpClrBull = clrGreen; Cor da linha de touro da tendência;
- inpClrBear = clrRed; Cor da linha de urso da tendência.
Este indicador pode ser interpretado da seguinte forma:
- "Pass-Through Cross" cruzamento de linha.
- Candle fechando acima de ambas as linhas: "Tendência altista".
- Candle fechando acima de ambas as linhas: "Tendência baixista".
- Candle fechando entre as linhas, "Pass-Through Cross", no lado esquerdo: "Lateralizado".
- Candle fechando entre as linhas, "Pass-Through Cross", no lado esquerdo: "Triângulo da Incerteza".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12189
