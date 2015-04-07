CodeBaseSeções
FractalsTrendLines - indicador para MetaTrader 5

O indicador chama touro eo urso linhas de uma tendência com base nos dados do indicador iFractals do extremo mais próximo ao último fractal discriminado.

Quando este fractal é quebrada, a linha torna-se permanente até que um novo extremo aparece.

Parâmetros de entrada:

  • inpClrBull = clrGreen; Cor da linha de touro da tendência;
  • inpClrBear = clrRed; Cor da linha de urso da tendência.

Este indicador pode ser interpretado da seguinte forma:

  1. "Pass-Through Cross" cruzamento de linha.
  2. Candle fechando acima de ambas as linhas: "Tendência altista".
  3. Candle fechando acima de ambas as linhas: "Tendência baixista".
  4. Candle fechando entre as linhas, "Pass-Through Cross", no lado esquerdo: "Lateralizado".
  5. Candle fechando entre as linhas, "Pass-Through Cross", no lado esquerdo: "Triângulo da Incerteza".

Imagens:

Triângulo


Tendência de alta


Tendência de baixa


Lateralizado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12189

