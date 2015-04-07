O indicador chama touro eo urso linhas de uma tendência com base nos dados do indicador iFractals do extremo mais próximo ao último fractal discriminado.

Quando este fractal é quebrada, a linha torna-se permanente até que um novo extremo aparece.

Parâmetros de entrada:

inpClrBull = clrGreen; Cor da linha de touro da tendência;

inpClrBear = clrRed; Cor da linha de urso da tendência.

Este indicador pode ser interpretado da seguinte forma:

"Pass-Through Cross" cruzamento de linha. Candle fechando acima de ambas as linhas: "Tendência altista". Candle fechando acima de ambas as linhas: "Tendência baixista". Candle fechando entre as linhas, "Pass-Through Cross", no lado esquerdo: "Lateralizado". Candle fechando entre as linhas, "Pass-Through Cross", no lado esquerdo: "Triângulo da Incerteza".

