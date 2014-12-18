Проверка даты на принадлежность к зимнему или летнему времени, код был разработан для отладки новостных событий.

Библиотека расчета требуемого залога для открытия позиции в MetaТrader 5.

Пример публикации сообщения с картинкой на сайте MQL5.com с помощью функции WebRequest(). Показан пример авторизации с использованием логина и пароля пользователя, а также вставка картинки в текст сообщения.

Индикатор Math представляет собой Original Value Chart, но этот индикатор отображает только график значений цен закрытия в виде линии.