FractalsTrendLines - индикатор для MetaTrader 5
- 9194
Индикатор чертит бычью и медвежью линии тренда на основании показаний индикатора iFractals от ближайшего экстремума до последнего непробитого фрактала.
При пробитии данного фрактала линия закрепляется до появления нового экстремума.
Входные параметры:
- inpClrBull=clrGreen; Цвет бычьей линии тренда;
- inpClrBear=clrRed; Цвет медвежьей линии тренда.
Трактовать данный индикатор можно следующим образом:
- Пересечение линий "Проходной Крест".
- Закрытие свечи выше обоих линий: "Тренд бычий".
- Закрытие свечи ниже обоих линий: "Тренд медвежий".
- Закрытие свечи между линий, и "Проходной Крест" оказался слева: "Флет".
- Закрытие свечи между линий, и "Проходной Крест" оказался справа: "Треугольник неопределенности".
