CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FractalsTrendLines - индикатор для MetaTrader 5

Evgeniy Ledovskih | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9194
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор чертит бычью и медвежью линии тренда на основании показаний индикатора iFractals от ближайшего экстремума до последнего непробитого фрактала.

При пробитии данного фрактала линия закрепляется до появления нового экстремума.

Входные параметры:

  • inpClrBull=clrGreen; Цвет бычьей линии тренда;
  • inpClrBear=clrRed; Цвет медвежьей линии тренда.

Трактовать данный индикатор можно следующим образом:

  1. Пересечение линий "Проходной Крест".
  2. Закрытие свечи выше обоих линий: "Тренд бычий".
  3. Закрытие свечи ниже обоих линий: "Тренд медвежий".
  4. Закрытие свечи между линий, и "Проходной Крест" оказался слева: "Флет".
  5. Закрытие свечи между линий, и "Проходной Крест" оказался справа: "Треугольник неопределенности".

Треугольник


Тренд бычий


Тренд медвежий


Флет

Расчет залога для открытия позиции Расчет залога для открытия позиции

Библиотека расчета требуемого залога для открытия позиции в MetaТrader 5.

YZ_Summer_Time YZ_Summer_Time

Проверка даты на принадлежность к зимнему или летнему времени, код был разработан для отладки новостных событий.

Автоматическая публикация с WebRequest() Автоматическая публикация с WebRequest()

Пример публикации сообщения с картинкой на сайте MQL5.com с помощью функции WebRequest(). Показан пример авторизации с использованием логина и пароля пользователя, а также вставка картинки в текст сообщения.

Индикатор Value Chart Single Индикатор Value Chart Single

Индикатор Math представляет собой Original Value Chart, но этот индикатор отображает только график значений цен закрытия в виде линии.