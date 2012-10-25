Ставь лайки и следи за новостями
2pbIdealXOSMA_Candles - индикатор для MetaTrader 5
2624
Этот индикатор раскрашивает свечи в соответсвии с раскраской баров гистограммы индикатора 2pbIdealXOSMA. Растущие свечи окрашиваются в более светлые тона, падающие - в более темные.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор 2pbIdealXOSMA_Candles
