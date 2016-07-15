コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

ブレイクスルートレンド指標。TrendMode入力パラメータは、チャートに指標を表示する4つのバリアントを作成することができます。 

図1 Kolier_SuperTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1208

