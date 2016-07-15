無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1122
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
KoliEr Li
ブレイクスルートレンド指標。TrendMode入力パラメータは、チャートに指標を表示する4つのバリアントを作成することができます。
図1 Kolier_SuperTrend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1208
色付きRMACD
RVIテクニカル指標やトレヴィのカスタム指標に基づいて描かれたMACDヒストグラム。Dserg - LinRegressionブレイクアウト
線形回帰に基づいた統合領域とチャネルの自動描画のための指標
Exp_RMACD
RMACDヒストグラムを使用した取引システム。MA Rounding
交差したМАとジグザグ。もっと正確にいうと、ジグザグ原理によって描かれたMAです。