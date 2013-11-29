代码库部分
Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

KoliEr Li

突破趋势指标. TrendMode 输入参数允许您创建指标在图表上的4种显示变化. 

Fig.1 Kolier_SuperTrend 指标.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1208

