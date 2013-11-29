请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Kolier_SuperTrend - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2100
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
KoliEr Li
突破趋势指标. TrendMode 输入参数允许您创建指标在图表上的4种显示变化.
Fig.1 Kolier_SuperTrend 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1208
Dserg - LinRegression 突破
基于线性回归的自动绘制整理区及通道的指标StochasticStack
使用8个随机振荡指标进行最简单的线性组合构成新的振荡指标
Volatility_FBA_NR
本指标搜索波动的极值定义价格极值的MACD
对波动前沿零延迟高级自适应的方法