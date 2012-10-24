CodeBaseРазделы
Индикаторы

Kolier_SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4241
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

KoliEr Li

Пробойный, трендовый индикатор. Входной параметр TrendMode позволяет делать четыре варианта отображения индикатора на графике. 

Рис.1 Индикатор Kolier_SuperTrend

 

