Kolier_SuperTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4241
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
KoliEr Li
Пробойный, трендовый индикатор. Входной параметр TrendMode позволяет делать четыре варианта отображения индикатора на графике.
Рис.1 Индикатор Kolier_SuperTrend
