Kolier_SuperTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2407
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

KoliEr Li

Indicador de tendência por rompimento. O parâmetro de entrada TrendMode permite criar quatro variantes de exibição do indicador no gráfico. 

Fig.1 Indicador Kolier_SuperTrend.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1208

