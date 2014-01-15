Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Kolier_SuperTrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2407
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
KoliEr Li
Indicador de tendência por rompimento. O parâmetro de entrada TrendMode permite criar quatro variantes de exibição do indicador no gráfico.
Fig.1 Indicador Kolier_SuperTrend.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1208
