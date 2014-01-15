Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_RMACD opera a partir do sinais obtidos do histograma ColorRMACD. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando há um rompimento do nível zero do histograma RMACD, ou quando a direção do histograma ou da linha de sinal é alterada, e quando há também um rompimento na linha de sinal do histograma (depende das opções selecionas no modo do parâmetros de entrada).
Coloque o arquivo compilado ColorRMACD.ex5 e TRVI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par EURJPY H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
