Experts

Exp_RMACD - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
exp_rmacd.mq5 (10.66 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorrmacd.mq5 (11.53 KB) visualização
trvi.mq5 (7.75 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_RMACD opera a partir do sinais obtidos do histograma ColorRMACD. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando há um rompimento do nível zero do histograma RMACD, ou quando a direção do histograma ou da linha de sinal é alterada, e quando há também um rompimento na linha de sinal do histograma (depende das opções selecionas no modo do parâmetros de entrada).

Coloque o arquivo compilado ColorRMACD.ex5 e TRVI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par EURJPY H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1207

