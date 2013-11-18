请观看如何免费下载自动交易
此 Exp_RMACD 自动交易程序的信号来自 ColorRMACD 柱状线。当柱线收盘时如果 RMACD 柱状线突破零轴或柱状线方向改变或信号线突破柱状线 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。
放置 ColorRMACD.ex5 和 TRVI.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例
测试结果 从 2011 品种 EURJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1207
