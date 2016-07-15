コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_RMACD - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
746
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_rmacd.mq5 (10.66 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorrmacd.mq5 (11.53 KB) ビュー
trvi.mq5 (7.75 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorRMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_RMACD エキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、RMACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるかシグナルラインが変更され、シグナルラインヒストグラムにブレイクスルーがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたColorRMACD.ex5及びTRVI.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のEURJPYの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1207

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

ブレイクスルートレンド指標

色付きRMACD 色付きRMACD

RVIテクニカル指標やトレヴィのカスタム指標に基づいて描かれたMACDヒストグラム。

MA Rounding MA Rounding

交差したМАとジグザグ。もっと正確にいうと、ジグザグ原理によって描かれたMAです。

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

この指標は2pbIdealXOSMA指標のヒストグラムのバーの色に合わせてローソク足はを描画します。