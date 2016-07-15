ColorRMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_RMACD エキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、RMACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるかシグナルラインが変更され、シグナルラインヒストグラムにブレイクスルーがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたColorRMACD.ex5及びTRVI.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のEURJPYの検証結果：

図2 検証結果のチャート