Exp_RMACD - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 746
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ColorRMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_RMACD エキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、RMACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるかシグナルラインが変更され、シグナルラインヒストグラムにブレイクスルーがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。
コンパイルされたColorRMACD.ex5及びTRVI.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のEURJPYの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1207
