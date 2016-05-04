und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_RMACD - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 856
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_RMACD Expert Advisor wird mit Hilfe der vom ColorRMACD Histogramm gewonnenen Signale gezeichnet. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn die das RMACD Histogramms die Nullinie durchbricht oder sich die Richtung Histogramms oder der Signallinie ändert und es auch einen Durchbruch des Signallinienhistogramms gibt (abhängig von den im Mode Parameter gewählten Einstellungen).
Kopieren Sie die compilierte ColorRMACD.ex5 und TRVI.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für EURJPY H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1207
Das MACD Histogramm wird auf Basis des RVI Technical Indikator und des TRVI Custom Indikator gezeichnet.Dserg - LinRegression Breakout
Der Indikator zum automatischen Zeichnen von Konsolidierungszonen und Kanälen auf Basis der linearen Regression
Der Ausbruch Trend IndikatorExp_Kolier_SuperTrend
Handelssystem deas den Kolier_SuperTrend Trend Indikator verwendet