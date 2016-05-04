Der Exp_RMACD Expert Advisor wird mit Hilfe der vom ColorRMACD Histogramm gewonnenen Signale gezeichnet. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn die das RMACD Histogramms die Nullinie durchbricht oder sich die Richtung Histogramms oder der Signallinie ändert und es auch einen Durchbruch des Signallinienhistogramms gibt (abhängig von den im Mode Parameter gewählten Einstellungen).

Kopieren Sie die compilierte ColorRMACD.ex5 und TRVI.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für EURJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse