Exp_RMACD - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
856
(17)
exp_rmacd.mq5 (10.66 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorrmacd.mq5 (11.53 KB) ansehen
trvi.mq5 (7.75 KB) ansehen
Der  Exp_RMACD Expert Advisor wird mit Hilfe der vom ColorRMACD Histogramm gewonnenen Signale gezeichnet. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn die das RMACD Histogramms die Nullinie durchbricht oder sich die Richtung Histogramms oder der Signallinie ändert und es auch einen Durchbruch des Signallinienhistogramms gibt (abhängig von den im Mode Parameter gewählten Einstellungen).

Kopieren Sie die  compilierte ColorRMACD.ex5 und TRVI.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für EURJPY H4:

Abb. 2. Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1207

Color RMACD Color RMACD

Das MACD Histogramm wird auf Basis des RVI Technical Indikator und des TRVI Custom Indikator gezeichnet.

Dserg - LinRegression Breakout Dserg - LinRegression Breakout

Der Indikator zum automatischen Zeichnen von Konsolidierungszonen und Kanälen auf Basis der linearen Regression

Kolier_SuperTrend Kolier_SuperTrend

Der Ausbruch Trend Indikator

Exp_Kolier_SuperTrend Exp_Kolier_SuperTrend

Handelssystem deas den Kolier_SuperTrend Trend Indikator verwendet