Wenn Sie das Skript auf einen neuen Chart anwenden, sucht es im Vorlagenverzeichnis nach der Datei _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl die ich erstellt haben (sie enthält alle Parameter für das Skript) und wendet diese auf alle anderen Charts an die Sie bereits geöffnet haben.

Das Skript legt 6 exponentielle gleitende Durchschnitte auf einen chinesische Candlestick-Chart, gleich wie sie auf der Investing.com-Website verwendet werden, so können Sie leicht die Zahlen der Webseite auf Ihren Charts in 6 verschiedenen Farben sehen.

Dies ist für mich hilfreich, daher hoffe ich, dass es auch für Sie von Vorteil sein wird.

Im unteren Teil des Charts haben Sie 5 verschiedene Indikatoren, einen Volumengraph der zunehmende und abnehmende reale Volumina in rot und grün darstellt und die Average True Range (7) die anzeigt, wie viele PIPS während der letzten 7 Kerzen entstanden sind. Behalten Sie im Hinterkopf, dass dieser Indikator eine leichte Verzögerung am Chart hat, die Standardeinstellung von 14 hat meiner Meinung nach aber keine allzu große Verzögerung.

Darunter ist der RSI den ich auch angepasst habe, Sie sehen daher nun auch den oberen Level von 80% und den unteren von 20% in rot, sodass man es besser ablesen kann, darunter befindet sich der Stochastic Oszillator bei dem oberer und unterer Level in blau angezeigt werden, die Singallinie in rot und der Mittelwert in grün. Der letzte ist der MACD (12,26,9) mit angepasster Signallinie für einfachere Lesbarkeit.

Ich hoffe, dass Sie meine Arbeit mögen und davon profitieren können, bis zum nächsten mal, TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_

Damit das Skript korrekt arbeitet, müssen Sie die ".tpl" Datei in das richtige Verzeicnis kopieren, es beifndet sich in: MQL5 Terminal Verzeichnis unter "profiles\Templates"