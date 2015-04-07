Se você aplicar o script para um novo gráfico que irá procurar o diretório Templates para o arquivo _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl que eu fiz (que contém todos os parâmetros para o script) e aplicam-se a todos os outros gráficos que você já abriu.

O script irá projetar 6 médias móveis exponenciais em um gráfico de velas, os mesmos utilizados como indicadores no site da Investing.com por isso é fácil de ver os números no site projetado em suas cartas em 6 cores diferentes.

Isso é útil para mim, então eu espero que você possa usá-lo para seu benefício também.

Na parte inferior da tabela, você terá cinco indicadores diferentes, volume gráfico indicando ascendentes e descendentes volumes reais em vermelho e verde, Average True Range (7) que indica quantos pips de movimento foi nos últimos sete castiçais, ter em mente que este indicador tem um pouco de lag, por isso é um pouco atrás na tabela, a configuração padrão é de 14 mas acho que é atrasada demais.

RSI está abaixo disso e eu personalizado este também, então agora você vai ver o alto nível sobre a 80% e inferior a 20% e em vermelho, por isso é mais preciso para ler, abaixo que há um oscilador estocástico personalizado nível superior e inferior em azul , linha de sinal em vermelho, média em verde. O último é o MACD (12,26,9) com a linha de sinal personalizado, por isso é mais fácil de ler.

Espero que vocês gostem do meu trabalho e usá-lo para seu próprio benefício, até a próxima vez, TheDutchTrader em _SoHarD_dB_w@®Ez_

Para o script para funcionar corretamente, você terá que copiar o arquivo ".tpl" para o diretório correto, a localização é: diretório do Terminal MQL5 em "profiles\Templates"