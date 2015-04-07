Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Script e Modelo para Análise de Mercado - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3107
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Se você aplicar o script para um novo gráfico que irá procurar o diretório Templates para o arquivo _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl que eu fiz (que contém todos os parâmetros para o script) e aplicam-se a todos os outros gráficos que você já abriu.
O script irá projetar 6 médias móveis exponenciais em um gráfico de velas, os mesmos utilizados como indicadores no site da Investing.com por isso é fácil de ver os números no site projetado em suas cartas em 6 cores diferentes.
Isso é útil para mim, então eu espero que você possa usá-lo para seu benefício também.
Na parte inferior da tabela, você terá cinco indicadores diferentes, volume gráfico indicando ascendentes e descendentes volumes reais em vermelho e verde, Average True Range (7) que indica quantos pips de movimento foi nos últimos sete castiçais, ter em mente que este indicador tem um pouco de lag, por isso é um pouco atrás na tabela, a configuração padrão é de 14 mas acho que é atrasada demais.
RSI está abaixo disso e eu personalizado este também, então agora você vai ver o alto nível sobre a 80% e inferior a 20% e em vermelho, por isso é mais preciso para ler, abaixo que há um oscilador estocástico personalizado nível superior e inferior em azul , linha de sinal em vermelho, média em verde. O último é o MACD (12,26,9) com a linha de sinal personalizado, por isso é mais fácil de ler.
Espero que vocês gostem do meu trabalho e usá-lo para seu próprio benefício, até a próxima vez, TheDutchTrader em _SoHarD_dB_w@®Ez_
Para o script para funcionar corretamente, você terá que copiar o arquivo ".tpl" para o diretório correto, a localização é: diretório do Terminal MQL5 em "profiles\Templates"
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12006
Script simples para aplicar o modelo e / ou período de tempo para todas os gráficos abertos.Long Pending Order
Ao arrastar esse script para o gráfico, ele irá calcular o preço onde você soltar o script e usar esse preço para descobrir se uma ordem pendente de Buy Stop ou Buy Limit deve ser colocado.
Um exemplo de postar uma mensagem que contém uma imagem no site da MQL5.com utilizando a função WebRequest(). Este é um exemplo de como a autorizar usando um login e uma senha, e para inserir uma imagem em uma mensagem de texto.Setting Chart
Definir vários gráficos em um clique.