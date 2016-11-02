スクリプトが新しいチャートに適用された場合、Templatesディレクトリで私が作成した _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl ファイル（それにはスクリプトのすべてのパラメータが含まれています）が検索されます既に開いている他のすべてのチャートに適用されます。

スクリプトは中国式のローソク足チャートで6つの指数移動平均を投影します。それはInvesting.comウェブサイトで指標として使われているもので、数値はチャート上に投影されたウェブサイトで6つの異なる色で簡単に参照できます。

これは私に有用なのであなたもご自分の利益のためにそれを使用することができると願っています。

チャートの下部には、5つの異なる指標があるはずです。実ボリュームの上昇と降順を赤と緑で示すグラフを示すボリュームグラフと、最後の7ローソク足であった動きを比布単位で示す平均トゥルーレンジ（7）です。この指標は少々チャートから遅れていることを心に留めてください。デフォルト設定は14ですが、遅れがあまりにも多すぎるようです。

RSIはその下で私はそれもカスタマイズしました。上レベルは80％、下レベルは20％で赤でより正確にみられるようになりました。その下にはストキャスティクスがあり、カスタム化された上下のレベルは青、シグナルラインは赤、平均は緑です。最後はMACD (12,26,9) でシグナルラインは読みやすいようにカスタム化されています。

あなたが私の作品を気に入りあなた自身の利益のためにそれを使用できるよう願っています。では次回まで。TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_。

スクリプトを正しく動作させるには、正しいディレクトリ（MQL5端末ディレクトリのprofiles\Templates）に「.tpl」ファイルをコピーする必要があります。