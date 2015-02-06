如果您将此脚本应用于新图表, 它将在模板目录搜索我制作的 the _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl 文件 (它包含所有脚本参数), 并将其应用于所有其它您已经打开的图表。

此脚本将在蜡烛图表上添加 6 条指数移动均线, 与 Investing.com 网站使用相同的指标, 所以可以很容易地看到网站上的数字会以 6 种不同的颜色投射在您的图表上。

这是对我很有帮助，所以我希望您也可以从中受益。

在图表的下半部分，您将有 5 个不同的指标，交易量图形中上升和下降的实际交易量，以红色和绿色指示，ATR (7) 表明最后 7 根蜡烛条的运动点数，谨记这个指标有一点滞后，所以它在图表上有点靠后，默认设置为 14，但我发现它滞后太多。

再下边是 RSI，我也对它进行了定制，所以现在您看到高位是 80% 以及低位是 20%，红色可更准确的阅读, 再下面就是随机波动振荡器，定制的上、下级别以蓝色表示, 信号线是红色, 均线是绿色。最后一个是 MACD (12,26,9) 定制的信号线可以更容易阅读。

我希望您能喜欢我的作品，并用它为自己牟利，直到下一次，TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_

为了让脚本能够正确工作，您要拷贝 ".tpl" 文件至正确的目录, 位置是: MQL5 终端目录之下的 "profiles\Templates"。