При применении скрипта к новому графику он будет искать шаблон в файле the _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl (в нем содержатся все параметры для скрипта) и применит их ко всем остальным открытым графикам.

Скрипт проектирует 6 экспоненциальных скользящих средних на график свечей, такие же используются в качестве индикаторов на сайте Investing.com, так что можно легко увидеть числа на сайте и на ваших графиках шестью разными цветами.

Для меня этот скрипт полезен, и я надеюсь, что вам он также принесет пользу.

В нижней части графика будут видны 5 разных индикаторов: кривая объема, отображающая восходящие и нисходящие фактические объемы красным и зеленым цветами; средний истинный диапазон (7), отображающий движение в пипсах на последних 7 свечах. Помните, что этот индикатор немного запаздывает. В стандартных настройках стоит 14, но по моему мнению, так он слишком запаздывает.

RSI находится ниже, и его я тоже настроил, так что теперь вы будете видеть верхний уровень на 80%, а нижний - на 20%. Отображаться он будет в красном цвете, что облегчает визуальное восприятие. Ниже находится стохастический осциллятор, отображающий верхний и нижний уровень синим цветом, сигнальную линии - красным цветом, а среднюю - зеленым цветом. Последним является схождение и расхождение скользящих средних (12,26,9) с сигнальной линией, что обеспечивает удобство.

Надеюсь, вам нравится и вы пользуетесь моей разработкой. До встречи. TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_

Для правильной работы скрипта необходимо скопировать файл ".tpl" в соответствующий каталог: "папка_данных_терминала\Profiles\Templates".