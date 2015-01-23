CodeBaseРазделы
Скрипты

Script and Template for Market Analysis - скрипт для MetaTrader 5

Ricardo Penders
4021
(33)
При применении скрипта к новому графику он будет искать шаблон в файле the _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl (в нем содержатся все параметры для скрипта) и применит их ко всем остальным открытым графикам.

Скрипт проектирует 6 экспоненциальных скользящих средних на график свечей, такие же используются в качестве индикаторов на сайте Investing.com, так что можно легко увидеть числа на сайте и на ваших графиках шестью разными цветами.

Для меня этот скрипт полезен, и я надеюсь, что вам он также принесет пользу.

В нижней части графика будут видны 5 разных индикаторов: кривая объема, отображающая восходящие и нисходящие фактические объемы красным и зеленым цветами; средний истинный диапазон (7), отображающий движение в пипсах на последних 7 свечах. Помните, что этот индикатор немного запаздывает. В стандартных настройках стоит 14, но по моему мнению, так он слишком запаздывает.

RSI находится ниже, и его я тоже настроил, так что теперь вы будете видеть верхний уровень на 80%, а нижний - на 20%. Отображаться он будет в красном цвете, что облегчает визуальное восприятие. Ниже находится стохастический осциллятор, отображающий верхний и нижний уровень синим цветом, сигнальную линии - красным цветом, а среднюю - зеленым цветом. Последним является схождение и расхождение скользящих средних (12,26,9) с сигнальной линией, что обеспечивает удобство.

Надеюсь, вам нравится и вы пользуетесь моей разработкой. До встречи. TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_

Для правильной работы скрипта необходимо скопировать файл ".tpl" в соответствующий каталог: "папка_данных_терминала\Profiles\Templates".

Скрипт и Шаблоны для определения лучшего времени посещения рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12006

