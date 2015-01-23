Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Script and Template for Market Analysis - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4021
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
При применении скрипта к новому графику он будет искать шаблон в файле the _SoHarD_dB_wyuEz_.tpl (в нем содержатся все параметры для скрипта) и применит их ко всем остальным открытым графикам.
Скрипт проектирует 6 экспоненциальных скользящих средних на график свечей, такие же используются в качестве индикаторов на сайте Investing.com, так что можно легко увидеть числа на сайте и на ваших графиках шестью разными цветами.
Для меня этот скрипт полезен, и я надеюсь, что вам он также принесет пользу.
В нижней части графика будут видны 5 разных индикаторов: кривая объема, отображающая восходящие и нисходящие фактические объемы красным и зеленым цветами; средний истинный диапазон (7), отображающий движение в пипсах на последних 7 свечах. Помните, что этот индикатор немного запаздывает. В стандартных настройках стоит 14, но по моему мнению, так он слишком запаздывает.
RSI находится ниже, и его я тоже настроил, так что теперь вы будете видеть верхний уровень на 80%, а нижний - на 20%. Отображаться он будет в красном цвете, что облегчает визуальное восприятие. Ниже находится стохастический осциллятор, отображающий верхний и нижний уровень синим цветом, сигнальную линии - красным цветом, а среднюю - зеленым цветом. Последним является схождение и расхождение скользящих средних (12,26,9) с сигнальной линией, что обеспечивает удобство.
Надеюсь, вам нравится и вы пользуетесь моей разработкой. До встречи. TheDutchTrader at _SoHarD_dB_w@®Ez_
Для правильной работы скрипта необходимо скопировать файл ".tpl" в соответствующий каталог: "папка_данных_терминала\Profiles\Templates".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12006
При перетаскивании данного скрипта на график он распознает цену, на которой был размещен, и устанавливает отложенный ордер (sell stop или sell limit) в зависимости от текущей цены.Long Pending Order
При перетаскивании данного скрипта на график он распознает цену, на которой был размещен, и устанавливает отложенный ордер (buy stop или buy limit) в зависимости от текущей цены.
Настройка нескольких графиков в один клик.KeyFinder
Скрипт находит и размечает на графике опорные точки Демарка и указывает их размерность.