O Expert Advisor EA_MALR foi elaborado com base no indicador MALR (o autor é desconhecido). A venda é aberta após o cruzamento de cima para baixo da linha de <MALRHH> (a linha mais superior) pelo preço, uma compra é aberta depois de cruzar a linha <MALRLL> (a linha mais baixa) pelo preço.

Ele inclui as seguintes funções:

posição média de um novo sinal,

reversão de posição quando o sinal muda para direção oposta,

trailing stop com configurações adicionais,

aumento do lote para tentar equiparar o rebaixamento de capital

O resultado de testes são desde 2000 no EURUSD. Lote inicial de 0,10, depósito inicial $10.000, 1:500, MetaQuotes-Demo.

Gráficos com e sem aumento do lote são representados abaixo.

A média e a reversão não são usados ​​(apenas Stop Loss / Take Profit).











Função de média está habilitado (a função de reversão está desativada).











Se a função REVERSAL estiver ativada (A função Média está desativada).









Ambas as funções REVERSAL e AVERAGING estão habilitados.











O Expert Advisor é protegido contra a perda de dados quando há corte de obrigações, erros de redes ou reinício do Expert Advisor (terminal).

As principais configurações do Expert Advisor (quando nulos essas configurações não são utilizados):