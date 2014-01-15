Participe de nossa página de fãs
EA_MALR - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor EA_MALR foi elaborado com base no indicador MALR (o autor é desconhecido). A venda é aberta após o cruzamento de cima para baixo da linha de <MALRHH> (a linha mais superior) pelo preço, uma compra é aberta depois de cruzar a linha <MALRLL> (a linha mais baixa) pelo preço.
Ele inclui as seguintes funções:
- posição média de um novo sinal,
- reversão de posição quando o sinal muda para direção oposta,
- trailing stop com configurações adicionais,
- aumento do lote para tentar equiparar o rebaixamento de capital
O resultado de testes são desde 2000 no EURUSD. Lote inicial de 0,10, depósito inicial $10.000, 1:500, MetaQuotes-Demo.
Gráficos com e sem aumento do lote são representados abaixo.
A média e a reversão não são usados (apenas Stop Loss / Take Profit).
Função de média está habilitado (a função de reversão está desativada).
Se a função REVERSAL estiver ativada (A função Média está desativada).
Ambas as funções REVERSAL e AVERAGING estão habilitados.
O Expert Advisor é protegido contra a perda de dados quando há corte de obrigações, erros de redes ou reinício do Expert Advisor (terminal).
As principais configurações do Expert Advisor (quando nulos essas configurações não são utilizados):
- sl / tp - defini-se após a abertura da posição.
- N_modify_sltp - o número de vezes para modificar o Stop Loss/Take Profit em caso de erro.
- use_Averaging - habilita a média no conjunto de perdas (loss_forAveraging) em pontos. Abertura de um lote básico adicional quando aparece um novo sinal unidirecional.
- loss_forAveraging - o número de pontos em perdas do preço de abertura anterior (última média).
- Position_overturn - posição de reversão quando o sinal no indicador mudar para o sentido oposto. Lote de reversão multiplicado por um coeficiente de reversão (koff_multiplication).
- use_increase - aumento do lote para o rebaixamento dado (Max_drawdown) ao abrir e calcula a média da posição.
- Trail_StopLoss - habilita trailing stop e StopLoss em pontos (Trail). Quando há reversão e uma média, trailing stop é salvo.
- Activate_by_profit - inclusão de trailing stop em conjunto do lucro em pontos (profit) do preço de abertura. Em caso de uma média de preço de abertura ser igual ao preço média de todas as aberturas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1198
