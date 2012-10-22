Ставь лайки и следи за новостями
EA_MALR - эксперт для MetaTrader 5
EA_MALR построен на индикаторе MALR (автор неизвестен).
Открытие продажи осуществляется после пересечении ценой сверху-вниз линии <MALRHH> (самой верхней линии), открытие покупки после пересечения ценой снизу-вверх линии <MALRLL> (самой нижней линии).
Включает в себя функции :
- усреднение позиции по новому сигналу,
- переворот позиции при смене сигнала на противоположный,
- трал с дополнительными настройками,
- увеличение лота к заданной просадке по средствам.
Результат теста с 2000 г. по EURUSD. Начальный лот 0.10, начальные средства 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo.
Ниже представлены графики с и без увеличения лота.
Усреднения и переворот не используются (используются только sl/tp).
Включена функция УСРЕДНЕНИЙ (функция переворотов отключена).
Включена функция ПЕРЕВОРОТОВ (функция усреднения отключена).
Включены обе функции ПЕРЕВОРОТОВ и УСРЕДНЕНИЙ.
Эксперт защищен от потери данных при обрывах связи, сбоях в сети и перезапуске эксперта (терминала).
Основные настройки эксперта (при нуле не используются):
- sl/tp - устанавливаются после открытия позиции.
- N_modify_sltp - количество раз установить sl/tp при не успешной попытке.
- use_Averaging - включение усреднения при заданном убытке (loss_forAveraging) в пунтах. Открытие дополнительного базового лота с появлением однонаправленного нового сигнала.
- loss_forAveraging - количество пунктов в убыток от предыдущей цены открытия (последнего усреднения).
- Position_overturn - переворот позиции при смене сигнала по индикатору на противоположный. Лот переворота умножается на коэффициент переворота (koff_multiplication).
- use_increase - включение увеличения лота к заданной просадке (Max_drawdown) при открытии и усреднении позиции.
- Trail_StopLoss - включение трала StopLoss в пунктах (trail). При переворотах и усреднениях трал сохраняется.
- Activate_by_profit - включение трала при заданном профите в пунктах (profit) от цены открытия. При усреднениях цена открытия равна усредненной цене всех открытий.
