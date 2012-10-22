EA_MALR построен на индикаторе MALR (автор неизвестен).



Открытие продажи осуществляется после пересечении ценой сверху-вниз линии <MALRHH> (самой верхней линии), открытие покупки после пересечения ценой снизу-вверх линии <MALRLL> (самой нижней линии).

Включает в себя функции :



усреднение позиции по новому сигналу,



переворот позиции при смене сигнала на противоположный,



трал с дополнительными настройками,



увеличение лота к заданной просадке по средствам.

Результат теста с 2000 г. по EURUSD. Начальный лот 0.10, начальные средства 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo.

Ниже представлены графики с и без увеличения лота.

Усреднения и переворот не используются (используются только sl/tp).















Включена функция УСРЕДНЕНИЙ (функция переворотов отключена).















Включена функция ПЕРЕВОРОТОВ (функция усреднения отключена).













Включены обе функции ПЕРЕВОРОТОВ и УСРЕДНЕНИЙ.















Эксперт защищен от потери данных при обрывах связи, сбоях в сети и перезапуске эксперта (терминала).



Основные настройки эксперта (при нуле не используются):



sl/tp - устанавливаются после открытия позиции.

N_modify_sltp - количество раз установить sl/tp при не успешной попытке.

use_Averaging - включение усреднения при заданном убытке (loss_forAveraging) в пунтах. Открытие дополнительного базового лота с появлением однонаправленного нового сигнала.

loss_forAveraging - количество пунктов в убыток от предыдущей цены открытия (последнего усреднения).

Position_overturn - переворот позиции при смене сигнала по индикатору на противоположный. Лот переворота умножается на коэффициент переворота (koff_multiplication).



use_increase - включение увеличения лота к заданной просадке (Max_drawdown) при открытии и усреднении позиции.

Trail_StopLoss - включение трала StopLoss в пунктах (trail). При переворотах и усреднениях трал сохраняется.