该 EA_MALR 自动交易程序在 MALR 指标基础上绘制 (作者未知)。价格自上向下交叉于 <MALRHH> 线 (几乎是上边线) 之后, 开空头仓位, 价格交叉于 <MALRHH> 线 (几乎是下边线) 之后, 开多头仓位。

它包括以下功能:



当新信号时持仓平均



当信号改变为反向时, 持仓反向,



附加尾随止损设置,



设置净值回撤的手数增加。

测试结果 自从 2000 的 EURUSD。初始手数 0.10, 初始入金 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo。

手数增加与不增加的图表示意如下。

平均和反向未使用 (仅使用止损/止盈)。















平均功能允许 (反转功能禁用)。















反转功能允许 (平均 功能 禁用)。













反转与平均功能两者都允许。















该 EA 会在债券切割, 网络错误, EA 重启等造成的数据丢失时受到保护。



该 EA 的主要设置 (当为零时将不适用):



sl/tp - 设置开仓后的止损止盈。

N_modify_sltp - 设置止损/止盈失败后的重复次数。

use_Averaging - 允许设置平均亏损点 (loss_forAveraging)。当新的信号出现, 开附加基本手数的仓位。

loss_forAveraging - 自之前开盘价的亏损点数 (最后平均)。

Position_overturn - 当指标信号改变到相反, 持仓反转。手数反转乘以反向系数 (koff_multiplication)。



use_increase - 手数增加到给定回撤 (Max_drawdown) 当持仓平均。

Trail_StopLoss - 允许尾随止损点数。当反转和平均, 尾随止损被保存。