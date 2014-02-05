请观看如何免费下载自动交易
该 EA_MALR 自动交易程序在 MALR 指标基础上绘制 (作者未知)。价格自上向下交叉于 <MALRHH> 线 (几乎是上边线) 之后, 开空头仓位, 价格交叉于 <MALRHH> 线 (几乎是下边线) 之后, 开多头仓位。
它包括以下功能:
- 当新信号时持仓平均
- 当信号改变为反向时, 持仓反向,
- 附加尾随止损设置,
- 设置净值回撤的手数增加。
测试结果 自从 2000 的 EURUSD。初始手数 0.10, 初始入金 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo。
手数增加与不增加的图表示意如下。
平均和反向未使用 (仅使用止损/止盈)。
平均功能允许 (反转功能禁用)。
反转功能允许 (平均 功能 禁用)。
反转与平均功能两者都允许。
该 EA 会在债券切割, 网络错误, EA 重启等造成的数据丢失时受到保护。
该 EA 的主要设置 (当为零时将不适用):
- sl/tp - 设置开仓后的止损止盈。
- N_modify_sltp - 设置止损/止盈失败后的重复次数。
- use_Averaging - 允许设置平均亏损点 (loss_forAveraging)。当新的信号出现, 开附加基本手数的仓位。
- loss_forAveraging - 自之前开盘价的亏损点数 (最后平均)。
- Position_overturn - 当指标信号改变到相反, 持仓反转。手数反转乘以反向系数 (koff_multiplication)。
- use_increase - 手数增加到给定回撤 (Max_drawdown) 当持仓平均。
- Trail_StopLoss - 允许尾随止损点数。当反转和平均, 尾随止损被保存。
- Activate_by_profit - 自开仓价包括尾随止损的盈利点数。在平均开盘价等于所有平均开仓价的情况下。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1198
