代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

EA_MALR - MetaTrader 5EA

Alexander Puzikov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1528
等级:
(34)
已发布:
已更新:
sets_reports.zip (827.9 KB)
ea_malr_v_1-01.mq5 (14.94 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
malr.mq5 (4.35 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA_MALR 自动交易程序在 MALR 指标基础上绘制 (作者未知)。价格自上向下交叉于 <MALRHH> 线 (几乎是上边线) 之后, 开空头仓位, 价格交叉于 <MALRHH> 线 (几乎是下边线) 之后, 开多头仓位。

它包括以下功能:

  • 当新信号时持仓平均
  • 当信号改变为反向时, 持仓反向,
  • 附加尾随止损设置,
  • 设置净值回撤的手数增加。

测试结果 自从 2000 的 EURUSD。初始手数 0.10, 初始入金 10000$, 1:500, MetaQuotes-Demo。

手数增加与不增加的图表示意如下。

平均和反向未使用 (仅使用止损/止盈)。




平均功能允许 (反转功能禁用)。




反转功能允许 (平均 功能 禁用)。




反转与平均功能两者都允许。




该 EA 会在债券切割, 网络错误, EA 重启等造成的数据丢失时受到保护。

该 EA 的主要设置 (当为零时将不适用):

  • sl/tp - 设置开仓后的止损止盈。
  • N_modify_sltp - 设置止损/止盈失败后的重复次数。
  • use_Averaging - 允许设置平均亏损点 (loss_forAveraging)。当新的信号出现, 开附加基本手数的仓位。
  • loss_forAveraging - 自之前开盘价的亏损点数 (最后平均)。
  • Position_overturn - 当指标信号改变到相反, 持仓反转。手数反转乘以反向系数 (koff_multiplication)。
  • use_increase - 手数增加到给定回撤 (Max_drawdown) 当持仓平均。
  • Trail_StopLoss - 允许尾随止损点数。当反转和平均, 尾随止损被保存。
  • Activate_by_profit - 自开仓价包括尾随止损的盈利点数。在平均开盘价等于所有平均开仓价的情况下。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1198

组合数学 组合数学

初始组合数学函数库。

MALR MALR

两级线性回归均线带, 好似布林带

自动趋势线 自动趋势线

该指标自动识别支撑和阻力点, 并根据它们绘制趋势线。这里计算两类线

支持向量机学习交易者 支持向量机学习交易者

该 EA 使用支持向量机学习来分析历史价格数据并指引未来交易。