実際の著者：

Nikolay Kositsin + lukas1

iSAR指標の主な利点は、現在の価格の時系列に基づいているおかげで他の指標に適用可能だということです。例として、下記はiRVIオシレータに適用された指標のバリアントです。

図1 RVIに適応されたColorParabolic指標