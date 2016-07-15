コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Color Parabolic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
914
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Nikolay Kositsin + lukas1

iSAR指標の主な利点は、現在の価格の時系列に基づいているおかげで他の指標に適用可能だということです。例として、下記はiRVIオシレータに適用された指標のバリアントです。

図1 RVIに適応されたColorParabolic指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1193

