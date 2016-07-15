無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Color Parabolic - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 914
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Nikolay Kositsin + lukas1
iSAR指標の主な利点は、現在の価格の時系列に基づいているおかげで他の指標に適用可能だということです。例として、下記はiRVIオシレータに適用された指標のバリアントです。
図1 RVIに適応されたColorParabolic指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1193
