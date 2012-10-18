Реальный автор:

Nikolay Kositsin + lukas1

Индикатор iSAR, главным достоинством которого является то, что он построен от текущей, ценовой таймсерии, благодаря чему его можно накидывать на другие индикаторы. К примеру, вот вариант применения этого индикатора к осциллятору iRVI:

Рис.1 Индикатор ColorParabolic накинутый на RVI