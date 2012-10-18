Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Color Parabolic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2716
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Nikolay Kositsin + lukas1
Индикатор iSAR, главным достоинством которого является то, что он построен от текущей, ценовой таймсерии, благодаря чему его можно накидывать на другие индикаторы. К примеру, вот вариант применения этого индикатора к осциллятору iRVI:
Рис.1 Индикатор ColorParabolic накинутый на RVI
Exp_Oracle
Эксперт, построенный на перерисовывающемся индиаторе OracleDMA (Displaced Moving Averages)
Смещённые скользящие средние
Exp_JBrainSig1_UltraRSI
Эксперт Exp_JBrainSig1_UltraRSI использует для анализа ситуации показания двух индикаторов - JBrainTrend1Sig и UltraRSI.ColorX2MA-Parabolic
Технический индикатор iSAR, в котором в качестве опорного ценового ряда использован мувинг X2MA для лучшей фильтрации ложных сигналов.