Color Parabolic - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Nikolay Kositsin + lukas1
Der Hauptvorteil des iSAR Indikator ist, dass er auf der aktuellen Kursreihe basiert, daher kann er auf andere Indikatoren angewendet werden. For instance, here is a variant of application this Indikator to the iRVI oscillator:
Abb.1 Der ColorParabolic Indikator angewendet auf RVI.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1193
