Indikatoren

Color Parabolic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
847
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Nikolay Kositsin + lukas1

Der Hauptvorteil des iSAR Indikator ist, dass er auf der aktuellen Kursreihe basiert, daher kann er auf andere Indikatoren angewendet werden. For instance, here is a variant of application this Indikator to the iRVI oscillator:

Abb.1 Der ColorParabolic Indikator angewendet auf RVI.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1193

