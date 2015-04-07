Participe de nossa página de fãs
Apply Template - script para MetaTrader 5
- 3568
Este script muito simples de aplicar o mesmo modelo para todas os gráficos abertas no momento.
Eu trabalho com a opções binárias, para mim é útil.
Opções simples:
Espero que esta imagem vai ser útil para explicar este script:
O resultado, após a corrida:
Recomendações:
- Se você não precisa mudar o prazo, mantenha a opção "Change TimeFrame" no atual.
