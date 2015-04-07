CodeBaseSeções
Apply Template - script para MetaTrader 5

Este script muito simples de aplicar o mesmo modelo para todas os gráficos abertas no momento.

Eu trabalho com a opções binárias, para mim é útil.

Opções simples:

Opções

Espero que esta imagem vai ser útil para explicar este script:

Apply Template

O resultado, após a corrida:

Após a execução

Recomendações:

  • Se você não precisa mudar o prazo, mantenha a opção "Change TimeFrame" no atual.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11922

