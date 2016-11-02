無料でロボットをダウンロードする方法を見る
テンプレート適用 - MetaTrader 5のためのスクリプト
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
これは現在開いているチャートのすべてにテンプレートを適用するための非常に簡単なスクリプトです。
私はバイナリオプションの作業しますがこれは有用です。
簡単なオプション：
このスクリーンショットがスクリプトを説明するために役立つと思います。
実行後の結果：
推奨：
- 時間枠の変更が必要とされない場合は「Change TimeFrame（時間枠の変更）」オプションはそのままにしてください。
