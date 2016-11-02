コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

テンプレート適用 - MetaTrader 5のためのスクリプト

これは現在開いているチャートのすべてにテンプレートを適用するための非常に簡単なスクリプトです。

私はバイナリオプションの作業しますがこれは有用です。

簡単なオプション：

オプション

このスクリーンショットがスクリプトを説明するために役立つと思います。

テンプレート適用

実行後の結果：

実行後

推奨：

  • 時間枠の変更が必要とされない場合は「Change TimeFrame（時間枠の変更）」オプションはそのままにしてください。

