Apply Template - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3386
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Это простой скрипт для применения одного шаблона ко всем открытым в данный момент графикам.
Полезен для работы с бинарными опционами.
Простые опции:
Надеюсь этот скриншот внесет больше ясности:
Результат применения:
Рекомендации:
- Если не требуется смена таймфрейма, укажите Change TimeFrame=current.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11922
