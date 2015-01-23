CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Apply Template - скрипт для MetaTrader 5

Janderson Ferreira | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3386
Рейтинг:
(53)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это простой скрипт для применения одного шаблона ко всем открытым в данный момент графикам.

Полезен для работы с бинарными опционами.

Простые опции:

Опционы

Надеюсь этот скриншот внесет больше ясности:

Применение шаблона

Результат применения:

После прогонки

Рекомендации:

  • Если не требуется смена таймфрейма, укажите Change TimeFrame=current.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11922

Расчет прибыльных и убыточных сделок Расчет прибыльных и убыточных сделок

Способ расчета прибыльных и убыточных сделок.

Candle Size Info Candle Size Info

Индикатор отображает информацию о размере свечи в пипсах, а также о размере тени.

Change Chart and Timeframe Change Chart and Timeframe

Модифицированные скрипты для быстрого изменения графиков и таймфреймов на всех графиках при помощи горячих клавиш.

Maximum Percentage of Equity Risk Maximum Percentage of Equity Risk

Этот код позволяет вам установить максимальный процент риска от эквити.