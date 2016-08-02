CodeBaseKategorien
Dieses sehr einfache Skript dient dazu die gleiche Vorlage auf alle momentan geöffneten Charts anzuwenden.

Ich arbeite mit binären Optionen, für mich ist das praktisch.

Einfache Optionen:

Options

Ich hoffe, dieser Screenshot ist geeignet, das Skript zu erklären:

Apply Template

Das Ergebnis, nach Aufruf des Skripts:

Nach der Ausführung

Empfehlungen:

  • Wenn Sie TimeFrame nicht ändern müssen, lassen Sie Option "TimeFrame ändern" unverändert.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11922

