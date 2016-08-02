und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Apply Template - Skript für den MetaTrader 5
- 1748
Dieses sehr einfache Skript dient dazu die gleiche Vorlage auf alle momentan geöffneten Charts anzuwenden.
Ich arbeite mit binären Optionen, für mich ist das praktisch.
Einfache Optionen:
Ich hoffe, dieser Screenshot ist geeignet, das Skript zu erklären:
Das Ergebnis, nach Aufruf des Skripts:
Empfehlungen:
- Wenn Sie TimeFrame nicht ändern müssen, lassen Sie Option "TimeFrame ändern" unverändert.
