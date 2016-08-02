Apply Template

Dieses sehr einfache Skript dient dazu die gleiche Vorlage auf alle momentan geöffneten Charts anzuwenden.



Ich arbeite mit binären Optionen, für mich ist das praktisch.

Einfache Optionen:

Ich hoffe, dieser Screenshot ist geeignet, das Skript zu erklären:





Das Ergebnis, nach Aufruf des Skripts:

Empfehlungen: