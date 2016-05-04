und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_Candles_XSmoothed - Experte für den MetaTrader 5
927
Das Ausbruch Handelssystem verwendet den Candles_Smoothed Indikator. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Ausbruchslevel höher ist als das Hoch oder tiefer ist als das Tief der Indikatorkerze.
Kopieren Sie die compilierte Candles_Smoothed.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
