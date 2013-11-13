请观看如何免费下载自动交易
Exp_Candles_XSmoothed - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1696
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
突破交易系统，使用 Candles_Smoothed 指标。如果突破蜡烛线的高点或低点，一个交易信号会在柱线收盘时产生。
放置 Candles_Smoothed.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1190
