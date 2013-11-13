代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Candles_XSmoothed - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1696
等级:
(19)
已发布:
已更新:
exp_xcandles_smoothed.mq5 (14.16 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (10.99 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

突破交易系统，使用 Candles_Smoothed 指标。如果突破蜡烛线的高点或低点，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

放置 Candles_Smoothed.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1190

Exp_JBrainSig1_UltraRSI Exp_JBrainSig1_UltraRSI

此 Exp_JBrainSig1_UltraRSI 自动交易程序使用 JBrainTrend1Sig 和 UltraRSI 指标的数值来分析市场状态。

KPrmSt KPrmSt

Cynthia Case 随机振荡器。

ColorX2MA-Parabolic ColorX2MA-Parabolic

此 iSAR 技术指标使用 X2MA 移动均线作为基本价格序列，用于过滤虚假信号。

Ichimoku 振荡器 Ichimoku 振荡器

该振荡器在四条 Ichimoku 指标线基础上绘制.