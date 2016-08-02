Farbige Version des Linear Regression Indikator.

Linear regression ist ein statistisches Tool das verwendet wird um zukünftige Preise aufgrund bisheriger Daten vorherzusagen.

Der Indikator verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Konstruktion der "passendsten" geraden Linie durch eine Reihe von Punkten und umgekehrt​​.

Eingabeparameter: