Color Linear Regression - indicador para MetaTrader 5

Victor Nikolaev
Visualizações:
2291
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Versão colorida do indicador Regressão Linear.

A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever os preços futuros com base em dados do passado.

O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.

Parâmetros de entrada:

Indicador Color Linear Regression

