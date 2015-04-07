Participe de nossa página de fãs
Color Linear Regression - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2291
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Versão colorida do indicador Regressão Linear.
A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever os preços futuros com base em dados do passado.
O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.
Parâmetros de entrada:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11899
