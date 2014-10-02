CodeBaseРазделы
Color Linear Regression - индикатор для MetaTrader 5

Victor Nikolaev
Цветная версия индикатора Linear Regression.

Линейная регрессия является статистическим инструментом, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных.

Используется метод наименьших квадратов для построения «наиболее подходящей» прямой линии, проходящей через ряд точек ценовых значений.

В качестве входных параметров используется количество расчетных баров (свечей). Данный индикатор хорошо использовать для автоматической торговли.

Входные параметры:

