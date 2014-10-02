Ставь лайки и следи за новостями
Color Linear Regression - индикатор для MetaTrader 5
- 9034
Цветная версия индикатора Linear Regression.
Линейная регрессия является статистическим инструментом, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных.
Используется метод наименьших квадратов для построения «наиболее подходящей» прямой линии, проходящей через ряд точек ценовых значений.
В качестве входных параметров используется количество расчетных баров (свечей). Данный индикатор хорошо использовать для автоматической торговли.
Входные параметры:
Индикатор использует метод наименьших квадратов для построения «наиболее подходящей» прямой линии, проходящей через ряд точек ценовых значений.Парный трейдинг
Робот открывает две позиции, прибыли которых перекрывают друг друга и ждет профит (парный трейдинг).
Проверка даты на принадлежность к зимнему или летнему времени, код был разработан для отладки новостных событий.Расчет залога для открытия позиции
Библиотека расчета требуемого залога для открытия позиции в MetaТrader 5.