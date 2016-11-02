コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

色付きの直線回帰 - MetaTrader 5のためのインディケータ

直線回帰指標の色付き版。

線形回帰は、過去のデータに基づいて将来の価格を予測するために使用される統計的なツールです。

この指標は、価格値の一連のポイントを介して「最も適切な」直線の構築のための最小二乗法を使用します。

入力パラメータ：

色付き直線回帰指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11899

