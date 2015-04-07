CodeBaseSeções
no bolso
Linear Regression - indicador para MetaTrader 5

A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever os preços futuros com base em dados do passado.

O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.

Como parâmetros de entrada utilizado o número de barras (velas) para utilizar no cálculo. Este indicador é um bem para uso em Expert Advisors.

Parâmetros de entrada:

  • input int      LRMAPeriod=14; // Período LRMA

Indicador de regressão linear

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11898

