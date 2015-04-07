A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever os preços futuros com base em dados do passado.

O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.

Como parâmetros de entrada utilizado o número de barras (velas) para utilizar no cálculo. Este indicador é um bem para uso em Expert Advisors.

Parâmetros de entrada:

