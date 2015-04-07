Participe de nossa página de fãs
Linear Regression - indicador para MetaTrader 5
A regressão linear é uma ferramenta estatística usada para prever os preços futuros com base em dados do passado.
O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.
Como parâmetros de entrada utilizado o número de barras (velas) para utilizar no cálculo. Este indicador é um bem para uso em Expert Advisors.
Parâmetros de entrada:
- input int LRMAPeriod=14; // Período LRMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11898
