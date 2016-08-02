CodeBaseKategorien
Linear Regression - Indikator für den MetaTrader 5

Victor Nikolaev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Linear regression ist ein statistisches Tool das verwendet wird um zukünftige Preise aufgrund bisheriger Daten vorherzusagen.

Der Indikator verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Konstruktion der "passendsten" geraden Linie durch eine Reihe von Punkten und umgekehrt​​.

Als Eingabeparameter wird die Anzahl der Balken (Kerzen) verwendet, die in der Berechnung verwendet werden sollen. Dieser Indikator ist gut für die Verwendung in Expert Advisors geeignet.

Eingabeparameter:

  • input int      LRMAPeriod=14; // Periode LRMA

Indikator linear regression

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11898

