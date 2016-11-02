無料でロボットをダウンロードする方法を見る
直線回帰 - MetaTrader 5のためのインディケータ
線形回帰は、過去のデータに基づいて将来の価格を予測するために使用される統計的なツールです。
この指標は、価格値の一連のポイントを介して「最も適切な」直線の構築のための最小二乗法を使用します。
入力パラメータは、計算に使用するバー（ローソク足）の数です。この指標は、エキスパートアドバイザーでの使用に適しています。
入力パラメータ：
- input int LRMAPeriod=14; // LRMA期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11898