CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LRMA Linear Regression fot MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Victor Nikolaev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7577
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Линейная регрессия является статистическим инструментом, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных.

Используется метод наименьших квадратов для построения «наиболее подходящей» прямой линии, проходящей через ряд точек ценовых значений.

В качестве входных параметров используется количество расчетных баров (свечей). Данный индикатор хорошо использовать для автоматической торговли.

Параметры:

  • input int      LRMAPeriod=14; // Period LRMA

Indicator linear regression

Парный трейдинг Парный трейдинг

Робот открывает две позиции, прибыли которых перекрывают друг друга и ждет профит (парный трейдинг).

Flight smiles Flight smiles

Летающие рожицы.

Color Linear Regression Color Linear Regression

Цветная версия индикатора Linear Regression.

YZ_Summer_Time YZ_Summer_Time

Проверка даты на принадлежность к зимнему или летнему времени, код был разработан для отладки новостных событий.