LRMA Linear Regression fot MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7577
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Линейная регрессия является статистическим инструментом, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных.
Используется метод наименьших квадратов для построения «наиболее подходящей» прямой линии, проходящей через ряд точек ценовых значений.
В качестве входных параметров используется количество расчетных баров (свечей). Данный индикатор хорошо использовать для автоматической торговли.
Параметры:
- input int LRMAPeriod=14; // Period LRMA
