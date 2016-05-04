CodeBaseKategorien
Indikatoren

MALR - Indikator für den MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
malr.mq5 (4.82 KB) ansehen
malr.mq5 (4.82 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Moving Average of a linear regression (gleitende Durchschnitt einer liniearen Regression) mit zwei Leveln von Bändern wie bei John Bollinger Bändern.

EURUSD H1 MALR

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1186

